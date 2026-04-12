El presidente de la República, José María Balcázar Zelada, emitió su voto este domingo en Chiclayo, en medio de cuestionamientos por las condiciones del local asignado para sufragar.

El mandatario acudió al Politécnico Pedro Labarthe Durand, donde votó al mediodía en un ambiente visiblemente deteriorado. El aula, ubicada en una infraestructura antigua y en mal estado, evidenció el abandono de parte del plantel, una situación que contrastó con la importancia de la jornada electoral.

Impresiones

Pese a ello, el jefe de Estado descartó irregularidades en el proceso electoral y atribuyó los retrasos en la instalación de mesas a “situaciones de fuerza mayor”.

“Hasta el momento no hay ningún indicio de algún tipo de fraude, se ha descartado, todo se está superando”, declaró, en referencia a los problemas en la distribución de material electoral.

Balcázar hizo un llamado a la calma y pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender. “Lo que está en juego es la democracia. Muchos querrían que no haya elecciones”, afirmó.

Asimismo, respaldó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde, medida adoptada ante las demoras registradas en varios locales.

El presidente también señaló que, una vez concluida la jornada, se deberán evaluar posibles responsabilidades administrativas por las fallas registradas.

“No hay ni un atisbo de algún candidato que diga que hay irregularidades, solo hay reclamos a la ONPE por no haber previsto determinadas situaciones”, añadió.

El mandatario permanecerá en Chiclayo hasta conocer los primeros resultados oficiales tras el cierre de las votaciones.