El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que un promedio del 30% de mesas de sufragio no fueron instaladas a nivel nacional durante la jornada de las Elecciones Generales 2026, debido a retrasos en la distribución del material electoral.

Durante un primer reporte oficial sobre el desarrollo del proceso electoral, el titular del JNE explicó que la demora en la instalación de mesas se originó por el incumplimiento de la empresa contratista encargada del traslado del material electoral, principalmente en diversas zonas de Lima Metropolitana.

Evaluarán responsabilidades administrativas y penales

“Al momento existe un promedio del 30% de mesas no instaladas a nivel nacional”, declaró Roberto Burneo durante su pronunciamiento.

El titular del JNE precisó que el balance final del total de mesas instaladas y otros detalles del proceso electoral serán comunicados posteriormente.

Asimismo, indicó que esta situación será evaluada por los Jurados Electorales Especiales, que analizarán el caso de manera excepcional.

Burneo añadió que el hecho será comunicado a las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

“Se informará a las autoridades competentes para las responsabilidades que se hagan del caso. No solamente a nivel administrativo, sino penal y que a los responsables les caiga todo el peso de la ley”, manifestó.

Reconocen esfuerzo adicional de miembros de mesa

El presidente del JNE también reconoció el esfuerzo adicional que deberán asumir los miembros de mesa, quienes permanecieron desde tempranas horas esperando la instalación de los materiales necesarios.

“Sabemos que estamos exigiendo un poquito más a los miembros de mesa, porque ellos han estado desde muy tempranas horas de la mañana. Desde ya les expresamos nuestras disculpas”, señaló.

Ciudadanos podrán votar si están en cola hasta las 6 p.m.

Respecto al horario del proceso electoral, el titular del JNE aseguró que los ciudadanos que permanezcan en la cola hasta las 18:00 horas podrán ejercer su derecho al voto, incluso si el horario formal de cierre ya se cumplió.

Indicó que este horario se mantiene vigente al considerarlo suficiente frente a las condiciones actuales.

Burneo explicó además que estas elecciones representan un proceso complejo, debido a que se desarrollan cinco procesos electorales simultáneos, lo que demanda mayor tiempo de atención en cada mesa.

Finalmente, reiteró que el JNE emitirá un reporte final con el balance completo de la jornada electoral.