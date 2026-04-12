Un viaje motivado por el deber cívico terminó en tragedia. Una familia de cinco integrantes, natural de Pichanaqui, sufrió un accidente en la Carretera Central luego de que la camioneta en la que se desplazaba cayera a las aguas del río Mantaro.

El grupo había partido la noche del 9 de abril rumbo a Huánuco a bordo de una camioneta Toyota Hilux de placa D8N-886. El último contacto se registró la madrugada del 10 de abril, cuando el conductor compartió su ubicación en la zona de Tarma; sin embargo, minutos después se perdió toda comunicación.

La alerta se activó tras la denuncia de una familiar ante la Policía. Horas después, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Fernando Mondalgo Cárdenas (57) en un islote del río Mantaro, en la provincia de Jauja.

Equipos de rescate continúan la búsqueda de los otros cuatro ocupantes, entre ellos dos menores de edad. Las autoridades no descartan que el vehículo haya caído en una zona de difícil acceso, mientras se solicita apoyo a quienes hayan transitado por la ruta para esclarecer lo ocurrido.