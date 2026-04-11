A pocos días de las Elecciones Generales 2026, verificar tu local de votación es clave para evitar contratiempos y cumplir con tu deber ciudadano sin inconvenientes. En Perú, este proceso es rápido y se puede realizar de forma virtual con tu DNI.

¿Dónde hacer la consulta?

La información oficial está disponible en la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de organizar los comicios. También puedes acceder a este servicio a través del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Paso a paso para consultar tu local

En este LINK el elector podrá conocer su local de votación.

Ingresa a la página oficial de la ONPE o del JNE. Ubica la opción “Consulta tu local de votación”. Escribe tu número de DNI. Completa el código de verificación. Haz clic en “Consultar”.

Al instante, el sistema te mostrará la dirección de tu local, número de mesa y otros datos importantes.

¿Por qué es importante verificarlo?

Consultar tu local con anticipación te permite planificar tu traslado, evitar confusiones y llegar a tiempo el día de la votación. Además, te ayuda a confirmar que estás correctamente registrado en el padrón electoral.

Recomendación final

Revisa esta información antes de la elección y guarda los datos para tenerlos a la mano. Así podrás votar de manera rápida y sin contratiempos en una jornada clave para el país.