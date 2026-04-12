La candidata presidencial por Un Camino Diferente, Rosario Fernández Bazán, acudió hasta la I.E. 80892 Los Pinos, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, para emitir su voto.
Fernández Bazán sufragó en la mesa número 027788. A su salida del local de votación, dijo que esperará los resultados en compañía de su familia en el distrito de Moche y con los militantes de su agrupación política.
“Vamos a esperar el resultado con los militantes de Un Camino Diferente”, agregó.
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