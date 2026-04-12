Llegó el día de decidir. Hoy se celebran las Elecciones Generales 2026 en el Perú y en la región La Libertad las autoridades encargadas de la organización y seguridad del proceso han coordinado hasta el más mínimo detalle para que la transparencia y la voluntad popular estén garantizadas.

De acuerdo con el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en La Libertad hay 1,552,691 electores hábiles. Ellos tendrán que elegir al nuevo presidente de la República, y también a los que serán sus representantes en la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que en este departamento se han habilitado 496 instituciones educativas como locales de votación, en los que se instalarán 5,302 mesas de sufragio.

DISTRIBUCIÓN

Para poder echar andar toda la maquinaria que implica este proceso electoral, se instalaron en la región La Libertad seis Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), cada una con una determinada jurisdicción y número de votantes.

En efecto, la ODPE Trujillo abarca las circunscripciones electorales de los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Simbal, Poroto y toda la provincia de Julcán.

Tiene a su cargo 100 locales de votación y 1,446 mesas de sufragio, en los que 428,696 electores tendrán que asistir para cumplir con su deber cívico.

La sede de Víctor Larco Herrera tiene bajo su responsabilidad 43 centros de votación. En ellos se instalarán 667 mesas de sufragio para que 197,478 ciudadanos voten.

En tanto, en la ODPE La Esperanza se instalarán 1,376 mesas de sufragio en 145 centros de votación, los mismos que recibirán a 405,342 electores.

AL DETALLE

En la oficina de Pacasmayo la distribución se hizo de la siguiente manera: 98 locales de votación, 959 mesas de sufragio y 279,589 electores,

Mientras que la sede que funciona en la provincia de Sánchez Carrión tiene bajo su control 77 centros de votación, en los que se instalarán 631 mesas de sufragio, para que 179,549 ciudadanos puedan elegir.

La última oficina se encuentra en la provincia de Pataz. Se han seleccionado 33 locales de votación para instalar 223 mesas de sufragio. Los ciudadanos que están hábiles para votar son 62,037.

HORARIOS

Dinka Huaccha Vidaurre, gestora de la Oficina Regional de Coordinación (ORC) Trujillo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), precisó que en la región La Libertad se han seleccionado a 47,718 ciudadanos como miembros de mesa.

Para estos comicios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que los miembros de mesa se presenten a las 6:00 a.m. de hoy, domingo, en sus respectivos locales de votación, a fin de cumplir con la instalación de sus respectivas mesas sufragio.

El objetivo es que a las 7:00 a.m. las mesas de sufragio ya estén habilitadas y permanezcan así hasta la 5 p.m., hora que cierra este proceso.

Con este horario se busca facilitar el acceso de todos los electores y evitar aglomeraciones, tal como ha sucedido en comicios anteriores.

Yury Ponte Córdova, jefe de la ODPE Trujillo, sostuvo que hubo una participación masiva en las capacitaciones a los miembros de mesa, tanto de forma presencial como virtual. Hasta el cierre de este informe más del 60% ya había cumplido con estos cursos y contaba con su certificado.

Explicó que para este proceso electoral se han seleccionado a nueve miembros de mesa, tres titulares y seis suplentes. Todos ellos tienen que estar presentes hoy a las 6:00 a.m., para que firmen en su hoja de asistencia. “Una vez instalada la mesa, los seis suplentes proceden a votar y luego podrán retirarse”, agregó el funcionario.

La ONPE ha recomendado a la población acudir con anticipación hasta su centro de votación. Tiene que portar obligatoriamente el Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder sufragar.

SEGURIDAD

El pasado 5 de abril, el jefe nacional de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, llegó a Trujillo y en una rueda de prensa aseguró que no se detectó ningún problema que afecte la seguridad en el proceso electoral en la región La Libertad. “Tenemos el gran apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos miembros nos acompañan en todo momento y lo reconocemos y agradecemos”, enfatizó.

En La Libertad se instaló la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Conflictividad Electoral. La integran diversas autoridades y su finalidad es analizar potenciales riesgos en las Elecciones Generales 2026 y actuar de manera sinérgica y preventiva ante situaciones que contravengan las normas electorales y alteren el normal desarrollo de los comicios.