Rigurosos. A puertas de las Elecciones Generales 2026, las autoridades informaron que hoy entran en vigencia prohibiciones que tienen que ser acatadas al pie de la letra para evitar sanciones que, incluso, implica la privación de la libertad del infractor. Esto, para mantener el orden, control y transparencia en los comicios del 12 de abril.

En efecto, Carlos Rodríguez Rodríguez, prefecto de la región La Libertad, advirtió a la ciudadanía que desde hoy a las 8 de la mañana rige la denominada Ley Seca en todo el territorio peruano, debido a la importante jornada electoral que está a solo horas de llegar a su etapa final.

Recalcó que esta restricción, que impone el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), comprende sanciones pecuniarias y hasta prisión para aquellos que violen la ley.

VIGILANTES

En ese sentido, informó que en coordinación con el Ministerio Público, municipalidades y Policía Nacional del Perú (PNP) se ha programado una serie de operativos para verificar que se cumpla con la normatividad.

Es precisó indicar que el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) N° 26859 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y también dispone el cierre de los establecimientos, o los espacios de locales comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio. La medida rige desde hoy, sábado, a partir de las 8:00 a.m. y se prolongará hasta el lunes 13 de abril a las 8:00 a.m.

“Los operativos lo vamos a realizar en coordinación con los fiscalizadores del JNE y de forma inopinada en todos los distritos de la provincia de Trujillo”, comentó el prefecto Carlos Rodríguez.

NO REUNIONES

El JNE también prohíbe que durante las horas en que se realizan las elecciones se celebren espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados. De la misma manera no se pueden realizar funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase.

El domingo 12 de abril, día de la elección, entre las 07:00 de la mañana y las 5 de la tarde no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

Desde la Fiscalía informaron que la noche del último jueves se realizó una campaña de sensibilización a administradores de discotecas y establecimientos de bebidas alcohólicas, para que cumplan con la ley. Hoy se aplicarían sanciones si desacatan.

De acuerdo con el Art. 390° de la LOE, vulnerar estas prohibiciones se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3,390).

Ana Vásquez, subgerenta de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), anunció que los operativos para vigilar que se respete la Ley Seca se realizarán en doble horario (mañana y noche). “Todo está coordinado y esperamos que la población respete las reglas”, acotó la funcionaria.