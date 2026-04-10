La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) precisó que en la región La Libertad se han habilitado 496 centros educativos como locales de votación en los que se instalarán 5, 302 mesas de sufragio para que 1,552, 691 electores hábiles acudan a sufragar este domingo durante las Elecciones Generales 2026.

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Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) emitió el Oficio Múltiple N°00014-2026, dirigido al titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, para que colabore con la disponibilidad anticipada de las instituciones públicas públicas y privadas que serán centros de sufragio.

ACCESO

En ese sentido, se solicita que entre el hoy 10 de abril y el lunes 13 se gestione la disponibilidad de los locales educativos asegurando el acceso a los colegios dentro de los plazos establecidos para este importante proceso electoral.

De la misma manera, el Minedu indica que es necesario velar por el adecuado uso de los locales escolares y la oportuna restitución de las condiciones de operatividad finalizado el sufragio.

EVALUANDO

Rufino Rodríguez explicó que la decisión de suspender las clases desde el día viernes en los centros educativos designados como locales de votación dependerá de la coordinación que tenga el director del colegio con los funcionarios de la ONPE. “Se tendrá que definir si lo necesitan desde las primeras horas el viernes o por la tarde. Por ejemplo, si personal de ONPE dice que recién llegará el viernes a las 3 de la tarde, las clases se desarrollarán normalmente en horario de la mañana”, indicó.

El funcionario también solicitó a los miembros de mesa y electores a cuidar el mobiliario y la infraestructura de los colegios seleccionados como locales de votación durante la jornada electoral.

“Eso lo veremos el lunes. Lo que se quiere es que el día martes los estudiantes tengan aulas adecuadas para continuar con sus clases con normalidad y seguir con el proceso de aprendizaje”, mencionó.

A lo que se refiere el gerente regional de Educación es que los ciudadanos no deben dejar papeles o desperdicios en las aulas, sino arrojarlos en los tachos de basura.

Para evitar obstrucciones en los inodoros, también se recomienda tener bastante cuidado con el uso de los servicios higiénicos.

CAPACITADOS

El último domingo, Piero Corvetto Salinas, jefe nacional de la ONPE, estuvo en Trujillo para verificar la capacitación a miembros de mesa y felicitó a los liberteños porque el 55% de los ciudadanos seleccionados para realizar esta importante labor ya había sido capacitado de manera presencial.

No obstante, ayer el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo, Yuri Ponte Córdova, informó que los ciudadanos han continuado con su capacitación de forma virtual durante toda esta semana, por lo que la preparación de los miembros de mesa para dirigir este proceso electoral está garantizada.

PASACALLE

Con el objetivo de incentivar a la población a acudir a cumplir con su deber cívico este domingo 12 de abril, personal de la ODPE en Trujillo realizó ayer por la mañana un pasacalle por las principales arterías de la ciudad.

El punto final del recorrido fue la Plaza de Armas de Trujillo, donde se bailó marinera y se enseñó a los interesados cómo sufragar mediante una simulación de la cédula electoral.

“La ciudadanía tiene que acudir masivamente a las locales de votación y participar en esta fiesta democrática”, enfatizó.