Ayer se inició el despliegue del material electoral a las siete provincias andinas que integran la región La Libertad para los comicios generales de este domingo.

VER MÁS| La Libertad: Voto de jóvenes será clave en elecciones 2026

Trabajo

Para la provincia de Otuzco, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) encargada de distribuir el material electoral es la de La Esperanza, cuyo máximo responsable, Miguel Checa Bernazzi, indicó a este Diario que el despliegue comenzó a las 3 a.m.

Según el funcionario, a las 5:25 a.m. salió el primer vehículo con destino a dicha provincia andina.

La localidad otuzcana a la que se dirigió la primera unidad fue Llaguén, centro poblado ubicado en el distrito de Sinsicap y considerado el más lejano por esta entidad electoral.

En este pueblo emitirán su voto 1,075 ciudadanos, en un único local que contará con cuatro mesas de sufragio. “El vehículo llegó a las 9:05 de la mañana a Llaguén, afortunadamente sin ningún inconveniente”, indicó el jefe de la ODPE La Esperanza.

Miguel Checa también precisó que cada vehículo es resguardado por dos policías y que su jurisdicción cuenta con 30 rutas para el despliegue del material electoral. Aquí están comprendidos 14 distritos y 15 centros poblados de las provincias de Trujillo y Otuzco.

Respecto a las diferencias con otros procesos electorales, el jefe de la referida ODPE aseveró que son mínimas, aun cuando el tamaño de la cédula electoral esta vez es más grande. “Ha aumentado un poquito el volumen y el peso, pero no en gran medida”, manifestó.

Total

Para los comicios de este domingo, La Libertad cuenta con seis ODPE: Trujillo, La Esperanza, Víctor Larco Herrera, Pacasmayo, Sánchez Carrión y Pataz.

En el caso de Bolívar, la provincia más alejada de la región, el material es distribuido por la ODPE Sánchez Carrión.