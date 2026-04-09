Este domingo 12 de abril, 1 millón 552 mil 691 residentes en la región La Libertad irán a las urnas para votar por siete diputados y un senador, que serán la voz de los liberteños en el nuevo Parlamento que se instalará a partir del 28 de julio.

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Para estos comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Resolución N° 0053-2025-JNE, estableció que los peruanos elijan a 60 senadores y 130 diputados.

Así van

De acuerdo con información del ente electoral, las organizaciones políticas inscribieron en la región La Libertad a 34 fórmulas al Senado de la República, cada una compuesta por dos postulantes. Respecto a los candidatos a la Cámara de Diputados, los partidos presentaron 33 listas, con ocho aspirantes al Parlamento cada una.

Sin embargo, a pesar de estar a tres días de los comicios, las candidaturas aún no están seguras, debido a que el Jurado Electoral Especial de Trujillo continúa revisando las hojas de vida de los postulantes, a quienes, según ley, puede excluirlos hasta 24 horas antes de las elecciones. Incluso, entre febrero y marzo, sacó de la contienda electoral a 10 postulantes porque no informaron que tenían sentencias condenatorias.

Elecciones complicadas

El analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán instó a los electores a realizar un voto consciente e informado, para elegir las mejores propuestas.

También lamentó que estando tan cerca de los comicios, muchos no sepan cómo votar, debido a la gran cantidad de postulantes: entre presidentes y vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos. “Incluso, gente formada, profesionales, no tienen claro cómo votar”, aseveró.

Quieren reelección

Esta elección también trae a cinco congresistas de La Libertad, de siete elegidos para el periodo 2021-2026, que buscan reelegirse.

En Alianza para el Progreso (APP) pretenden ser diputados Magaly Ruiz y Roberto Kamiche, mientras que Juan Burgos y Diego Bazán postulan por Podemos Perú y Renovación Popular, respectivamente.

Al Senado, en tanto, pretende llegar Víctor Flores, de Fuerza Popular.

Miguel Rodríguez cuestionó sus postulaciones. “Este Parlamento no merece ninguna reelección y ahí caen también los parlamentarios liberteños. No han cumplido con su tarea de representar las demandas ni intereses de los liberteños, sino han tenido agendas propias partidarias”, afirmó.