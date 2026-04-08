El voto joven podría inclinar la balanza en las elecciones del 12 de abril y por ello es uno de los más disputados por los candidatos que buscan llegar a la presidencia o a algunas de las dos cámaras del Congreso: diputados y senadores.

VER MÁS: La Libertad: López Chau dice que APP capturó el sector salud

Clave

Según el padrón electoral elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en La Libertad están habilitadas para sufragar este domingo 1 millón 552 mil 691 personas. De ellas, 153 mil 819 ejercerá su derecho a voto por primera vez.

Esta última cifra representa el 10% del total de electores en esta parte del país. Este importante bolsón ha hecho que muchos postulantes centren sus estrategias de campaña en lugares en donde este grupo de personas pasa la mayor parte de su tiempo: las redes sociales.

En las últimas semanas se ha visto a varios aspirantes a cargos de elección popular acompañados de influencers y streamers, con la esperanza de que los ayuden a calar en el electorado joven.

Cuidado

El analista político y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Miguel Rodríguez Albán consideró que la importancia de este nicho electoral se evidencia en el cambio de estrategia de comunicación que han tenido algunos candidatos, con la finalidad de captarlos.

Sin embargo, precisó que este grupo etario es muy “volátil”, pues ha ido cambiado de preferencias electorales con el pasar de los días.“No es un voto que tenga una solidez basada en un programa, más bien está centrado en algunos mensajes de un candidato o respecto a una tendencia que se pueda marcar en las redes sociales.

El voto joven está muy vinculado al uso de redes y ese es un espacio de información y desinformación, lo que puede ser también un peligro para una selección adecuada de candidatos”, aseveró.

Rodríguez, asimismo, precisó que la intención de voto cambiante de este grupo etario se daría porque muchos de ellos salen de la adolescencia y no conocen el pasado de varios de los postulantes. A esto se suma que no revisarían sus planes de gobierno.

Distribución

La Libertad, con 153 mil 819 votantes primerizos, es la tercera región con más electores jóvenes, solo por detrás de Lima (718 mil 019) y Piura (163 mil 406).

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) Trujillo, Yury Ponte Córdova, confirmó en su momento que en la región hay 76,129 mujeres y 77,690 varones que sufragarán por primera vez. En ese sentido, consideró que el voto de los jóvenes es fundamental para la democracia.

“Los exhortamos a informarse sobre el proceso electoral, conocer sus derechos y deberes como electores y participar de manera responsable el día de la votación”, dijo. Respecto a la distribución, la provincia de Trujillo concentra la mayor cantidad de nuevos votantes, con 76,311 jóvenes. Le siguen Sánchez Carrión (16,479), Virú (10,019), Ascope (8,629), Otuzco (7,903), Pacasmayo (7,879), Pataz (7,916), Chepén (6,671), Santiago de Chuco (5,049), Julcán (2,961), Gran Chimú (2,393) y Bolívar (1,609).