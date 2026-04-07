Un hecho inusual se registró en la provincia de Chepén, región La Libertad, donde un ciudadano que fue asesinado y posteriormente quemado dentro de un vehículo continúa figurando como procesado en un juicio oral programado por el Poder Judicial.
Se trata de Ángel Omar García Yovera (36), quien aparece en la programación de una audiencia fijada para el 14 de mayo por el Juzgado Unipersonal de Chepén, por el presunto delito de receptación agravada.
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Víctima fue asesinada y hallada calcinada
De acuerdo con información policial, García Yovera fue asesinado junto a otra persona el 25 de marzo de 2026 en el sector Caminos del Inca, ubicado en el distrito de Pacanga, en la provincia de Chepén.
Ambas víctimas fueron encontradas dentro de un automóvil incendiado. Las circunstancias del crimen y sus posibles móviles continúan siendo investigadas por las autoridades.
El hecho generó conmoción en la localidad debido a la violencia con la que se perpetró el crimen.
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Audiencia fue programada pese a su fallecimiento
El caso tomó notoriedad luego de que se conociera la programación de una audiencia judicial en la que el nombre de la víctima figura como imputado.
La diligencia fue convocada por el Juzgado Unipersonal de Chepén para el 14 de mayo, dentro de un proceso por el presunto delito de receptación agravada.
Hasta el momento, no se ha informado si el juzgado fue notificado oficialmente del fallecimiento del ciudadano o si se realizará la exclusión formal del proceso judicial.
Fallecido afrontaba otro proceso judicial
Se informó además que el fallecido mantenía otra investigación en el mismo juzgado por el presunto uso ilegal de productos pirotécnicos.
De acuerdo con los registros judiciales, García Yovera acumulaba más de un proceso penal antes de su muerte.
Las autoridades judiciales deberán determinar los procedimientos correspondientes tras la confirmación del fallecimiento del procesado.
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