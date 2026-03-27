Dos jóvenes fueron asesinados y luego incinerados al interior de un vehículo abandonado en Chepén, provincia que encabeza el ranking de homicidios este año en La Libertad.

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Terror

Fueron agricultores quienes hallaron los cuerpos de las víctimas dentro de la unidad que estaba estacionada en unos cultivos del distrito de Pacanga, en el sector conocido como Caminos del Inca.

De acuerdo con las primeras hipótesis, las víctimas habrían sido asesinadas y luego trasladadas a esa zona en el auto. Después, los criminales los dejaron dentro del vehículo y les prendieron fuego para borrar cualquier huella o evidencia que pueda comprometerlos con el doble homicidio.

Los restos, que estaban carbonizados, fueron llevados a la morgue de Trujillo para las pruebas que permitan identificarlos.

Sin embargo, se sospecha que las víctimas serían Ángel García Llovera y Rubén Quiroz Rojas. Ellos son primos y desaparecieron la noche del martes.

Los agentes creen que serían ellos porque sus familiares aseguraron que la mañana del miércoles recibieron fotografías que evidenciaban sus muertes.

“Mi sobrino estuvo en su casa, lo llamaron y salió. Presumimos que lo han asesinado porque en las redes sociales están subiendo fotos diciendo que están asesinados, pero no podemos encontrar los cuerpos”, dijo la mañana del miércoles María Quiroz Vásquez, tía de Rubén.

Alerta

La provincia de Chepén es la más golpeada por el crimen en lo que va del año. En esta jurisdicción se han registrado 14 de los 42 homicidios perpetrados de enero a marzo, por lo que el prefecto de La Libertad, Carlos Rodríguez, dijo que planteará que sea declarada en emergencia por inseguridad ciudadana.