Dos menores de edad fueron intervenidos por agentes de la comisaría Miramar para ser investigados por su presunta participación en la extorsión a la dueña de una barbería situada en el distrito de Moche, Trujillo.

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El operativo se realizó luego que la víctima denunciara que desconocidos le dejaron una carta extorsiva y un explosivo en su negocio. En el manuscrito le indicaban que debía pagar cupos, de lo contrario atentarían contra su vida y la de sus familiares.

Con esta información, los agentes empezaron las labores de investigación e inteligencia que permitieron ubicar y atrapar a los adolescentes de iniciales E.S.F. (16) y M.A.C. (15).

La Región Policial La Libertad informó que ellos integrarían la banda “Los Felpas Nueva Generación”. Además, durante el registro personal, se les encontraron dos stickers extorsivos, un arma blanca y un celular. Por ello, fueron llevados a la comisaría de Miramar y, luego, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia.