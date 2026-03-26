El Gobierno dispuso la declaratoria de estado de emergencia por un periodo de 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, con el objetivo de enfrentar situaciones vinculadas a la criminalidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 041-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Durante la vigencia de esta disposición, la Policía Nacional del Perú estará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán definidas en función de información de inteligencia, indicadores delictivos y registros estadísticos.

La norma establece la restricción del ejercicio de determinados derechos constitucionales en las jurisdicciones comprendidas. Entre ellos se encuentran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Eventos públicos deberán contar con autorización

En el marco de esta disposición, las actividades públicas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes para su realización. Las actividades que no impliquen concentraciones numerosas podrán desarrollarse sin este requisito.

Asimismo, se dispuso que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad, así como los comités provinciales de Trujillo y Virú, se mantengan en sesión permanente. Estas instancias tendrán a su cargo la articulación de acciones durante el periodo de emergencia.

La medida también contempla la conformación de instancias como el Comando de Coordinación Operativa Unificada, el Comité de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica. Estos espacios funcionarán de manera continua y contarán con centros de coordinación activos las 24 horas del día.

En paralelo, las fuerzas integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo ejecutarán acciones de control territorial en zonas consideradas críticas. Estas intervenciones se basarán en mapas del delito y otros instrumentos técnicos para su planificación.

Medidas de control

Entre las acciones previstas se incluye el patrullaje a pie y motorizado en puntos estratégicos como paraderos, centros comerciales, instituciones y mercados. Estas labores se desarrollarán de forma permanente y en horarios variables.

Asimismo, se realizarán operativos de control de identidad y acciones orientadas a la ubicación de personas con requisitorias vigentes. Además, se establece la prohibición del tránsito de dos personas adultas en motocicletas lineales durante la vigencia de la medida.

De manera adicional, el Ejecutivo dispuso la prórroga del estado de emergencia por 60 días en determinados distritos y centros poblados ubicados en Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco. Esta medida entrará en vigencia a partir del 27 de marzo.

Las zonas comprendidas incluyen la franja territorial vinculada al sistema de transporte de gas natural en el denominado eje energético del gas de Camisea. Este tramo se extiende desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito de Megantoni, hasta el distrito de Anco, en la región Ayacucho.

Asimismo, se incluye el corredor operacional fluvial terrestre del Ene dentro de las áreas intervenidas. La prórroga busca mantener la presencia del Estado en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro.