Una moderna camioneta ardió en llamas y causó alarma entre los vecinos de la quinta etapa de la urbanización San Andrés, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la provincia liberteña de Trujillo.

Los hechos

Por versión de algunos testigos, el siniestro se registró al promediar las 3:15 de la tarde del último lunes. El vehículo se encontraba estacionado en la zona y al parecer, por un cortocircuito, empezó el fuego. Al momento del incidente, se registraron hasta dos explosiones en la unidad, generando temor en la zona.

Hasta el lugar llegaron bomberos voluntarios para atender la emergencia y así evitar una tragedia. El vehículo quedó completamente dañado. Cabe mencionar que no se reportaron personas heridas.

“El fuego arrasó con el carro. El vehículo es nuevo. Reventó las llantas”, indicó un residente que temía lo peor al observar las llamas de fuego.