Delincuentes atacaron dos inmuebles que se sitúan en el centro poblado de Roma, jurisdicción de Casa Grande (Ascope), con la finalidad de presionar a sus víctimas para que paguen un cupo extorsivo.
- VER MÁS: La Libertad: Policía frustra asalto a 15 profesores y se enfrenta a balazos a delincuentes en Virú
Uno de los ataques fue registrado por una cámara de seguridad. Ahí se visualiza cuando un hampón llega hasta un predio, saca un arma de fuego y realiza tres disparos en la puerta de metal. Luego, huyó con dirección desconocida.
En tanto, en una vivienda del barrio Túpac Amaru en donde funciona una bodega, detonaron un artefacto explosivo. El estallido dejó daños materiales.
LE PUEDE INTERESAR
- Mario Reyna, alcalde de Trujillo: “Me amenazan de muerte por cerrar discotecas”
- La Libertad: Amplían estado de emergencia en Trujillo y Virú
- La Libertad: Más puestos de trabajo formales para las mujeres
- Atendieron 8,708 casos de violencia familiar en la región La Libertad
- Coordinan la llegada del papa León XIV a Trujillo
- Trujillo: Laboratorio de criminalística reducirá delitos
- Gobierno Regional La Libertad entregará S/ 3 millones más para Hospital Virú
- Pataz: Asesinatos incrementaron en plena emergencia