Delincuentes atacaron dos inmuebles que se sitúan en el centro poblado de Roma, jurisdicción de Casa Grande (Ascope), con la finalidad de presionar a sus víctimas para que paguen un cupo extorsivo.

Uno de los ataques fue registrado por una cámara de seguridad. Ahí se visualiza cuando un hampón llega hasta un predio, saca un arma de fuego y realiza tres disparos en la puerta de metal. Luego, huyó con dirección desconocida.

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En tanto, en una vivienda del barrio Túpac Amaru en donde funciona una bodega, detonaron un artefacto explosivo. El estallido dejó daños materiales.