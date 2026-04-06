Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) frustraron un asalto a 15 profesores la noche del último domingo en el sector Sausalito-Palermo-Buena Vista, en el distrito de Chao, en la provincia liberteña de Virú. Además, tras enfrentarse a balazos a los delincuentes, detuvieron a un adolescente de 17 años y recuperan las pertenencias de las víctimas.

EL CASO

El personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú detalló que se encontraban realizando el patrullaje por la zona y detectaron que la vía se encontraba bloqueada con piedras y palos, situación que llevó a los detectives a descender del vehículo para verificar la situación. De pronto, desde las chacras de maracuyá salió un hombre gritando que era un asalto y efectuando disparos contra los uniformados. Esto originó un enfrentamiento armado, tras lo cual los delincuentes se dieron a la fuga en medio de los sembríos.

Los agentes policiales ingresaron a los sembríos y se dieron con la sorpresa que había 15 personas, entre hombres y mujeres, tendidos boca abajo, quienes indicaron que eran docentes que se dirigían desde la ciudad de Trujillo hacia Calipuy (Santiago de Chuco). Los agraviados relataron que habían sido interceptados por tres malhechores fuertemente armados y que los obligaron a descender de la combi para luego despojarlos de sus pertenencias, entre celular, dinero y otros objetos de valor.

Asimismo, un maestro de 49 años presentaba herida de bala y lo trasladaron hasta el Hospital Mar Verde de Chao. El médico que lo atendió le diagnosticó herida en el tórax.

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DETENIDO

Al revisar la zona, se logró intervenir a un menor conocido como “Pata de Oso” que presentaba herida por arma de fuego. Además, en su poder se le halló una mochila con aparatos dispositivos y pertenencias de los agraviados. También se le incautó cuatro municiones. El arrestado fue llevado hasta un hospital local, donde permanece bajo custodia policial.

Durante las diligencias, el detenido refirió la participación de otros hampones identificados con los apodos de “Papalai”, “Chato Aldimar” y “Chinaco”. La Policía continúa con las investigaciones para su ubicación y captura.