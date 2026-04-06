Momentos de pánico y zozobra se vivió la noche del último domingo en la losa deportiva “El Pescado”, que se sitúa en el sector Indoamérica, en la parte alta del distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, cuando un sospechoso atacó a balazos a un grupo de jóvenes que se habían reunido para disputar un encuentro de fulbito. Este atentado no dejó heridos.

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De terror

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de videovigilancia, todo ocurrió a las 9:10 de la noche y se aprecia que un grupo de amigos estaban reunidos y sentados en las gradas del escenario deportivo. Luego, al parecer, se habría generado una discusión y uno de ellos realizó hasta 15 disparos. Los jóvenes corrieron en diversas direcciones para ponerse a buen recaudo.

Asimismo, en el registro audiovisual, se observa que dos sospechosos escapan a bordo de una motocicleta. Por versión de los vecinos de la jurisdicción, personal de Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta el lugar e inició la persecución contra dos hombres, en un vehículo menor, que escaparon con dirección por el cementerio San Juan Bautista.

“Ha sido 9 de la noche. Estaban jugando y escuchamos (disparos). A los minutos vino la Policía”, dijo un vecino.