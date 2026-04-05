El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia dicto prisión preventiva contra dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Gatilleros de Los Pulpos”, quienes estarían implicados en el asesinato de un joven de 21 años, ocurrido la tarde del viernes 27 de marzo en la urbanización Santa Isabel de Trujillo. El ataque también dejó a otra persona herida.

Se determinaron ocho meses de cárcel preventiva contra Andrés Antonio Vargas Vargas, de 18 años, alias “Toño”; y Jhonatan Leonardo Salinas Quispe, de 22 años. De acuerdo a la Policía, ambos fueron detenidos cuando escapaban del crimen a bordo de una motocicleta tipo Cross, sin placa de rodaje, color blanca.

Los mencionados serán recluidos en el penal El Milagro de Trujillo. Se les investigaría por el homicidio de Ali Gonzales Caballero, apodado “Colita”, registrado a unos metros de la comisaría El Alambre.

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EL CASO

Según la Sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri), durante las pesquisas se estableció que Andrés Vargas Vargas habría sido quien disparó contra Gonzales Caballero, cuando se encontraba tomando bebidas alcohólicas con un grupo de amigos en los exteriores de una vivienda de la cuadra 10 de la calle Pedro Muñiz. La víctima, que se encontraba sentado en una silla de ruedas, recibió varios impactos de bala y murió, a pesar de que fue llevado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo. Asimismo, los detectives acreditaron que Salinas Quispe fue quien trasladó a Vargas en el vehículo menor.

Como se conoce, durante el interrogatorio, Vargas relató a la Policía que una persona conocida con el alias de “Truso” lo contrató para acabar con la vida del apodado “Colita”.