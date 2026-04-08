Desde Trujillo, el candidato presidencial por el partido Ahora Nación, Alfonso López Chau, aseguró que el sector salud ha sido “capturado” por el partido político que lidera el exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta. Tras calificar este hecho como “terrible”, dijo que en un eventual gobierno suyo un equipo especializado se encargaría de designar a los funcionarios en Essalud.

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“La salud ha sido capturada, se ha repartido y al partido de Acuña le tocó Essalud, eso es terrible. Esto se cura de raíz, el presidente de la República no va a nombrar a ningún funcionario de Essalud ni a su presidente, lo nombrará un directorio, y quiénes integrarán el directorio, los interesados, los empresarios y los trabajadores”, aseguró.

Respecto a las atenciones, López Chau dijo que, de ganar los comicios, los pacientes del Sistema Integrado de Salud (SIS) podrán escoger si son atendidos en el Ministerio de Salud o Essalud. Además, ofreció “desaparecer” las colas en los hospitales en una semana.

Otro punto que tocó fue seguridad ciudadana, principal problema de La Libertad y el país. Acá planteó una “reorganización radical de la policía”, potenciando la investigación criminal. “Venimos a recuperar el sólido norte”, aseguró.

COMPROMISO

En Trujillo, López Chau también firmó un acta comprometiéndose a renunciar a su secreto bancario en el Perú y el extranjero. Aseguró que si gana los comicios y no cumple con este documento, renunciará al cargo.

“Yo estoy diciendo y firmando, revisen todas mis cuentas. Autorizo que revisen mi celular, mis comunicaciones, mis cuentas bancarais. Investiguen si tengo una propiedad o un dinero guardado mal habido. Investiguen, lo estoy firmando. Que quede como ley y lo voy a exigir a todos mis ministros y a todas las autoridades del partido, lo voy a llevar como programa de gobierno”, dijo.

CAMPAÑA

El candidato presidencial arribó a Trujillo las 6 de la mañana. A las 10:30 a.m. visitó algunas fábricas de calzado en el sector Río Seco de El Porvenir. Dos horas después se trasladó al local de Ahora Nación situado en el barrio 5B de Alto Trujillo, en donde se ubica el Cerro Bolongo.

A las 3 de la tarde se reunió con jóvenes de Trujillo en el local del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer). Luego, a las 6:30 p.m., recorrió el centro de Trujillo y por la noche cerró sus actividades partidarias con un mitin en la Plazuela El Recreo.