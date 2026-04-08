La Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República levantó su sesión programada para este miércoles 8 de abril debido a la ausencia total de los congresistas convocados, situación que impidió continuar con la agenda legislativa establecida.

La reunión, que estaba prevista para tratar diversos proyectos y dictámenes vinculados al sector vivienda, construcción y saneamiento —temas que forman parte de la labor ordinaria de esta comisión especializada— no pudo iniciar formalmente por la falta de asistencia de sus miembros.

La ausencia de parlamentarios fue evidente desde el inicio de la sesión, lo que obligó a los integrantes presentes a levantarla sin desarrollar los puntos previstos en la agenda.

La suspensión de la sesión han generado cuestionamientos en algunos sectores por la aparente falta de compromiso de algunos congresistas con el trabajo legislativo en comisiones.