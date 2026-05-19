Tres delincuentes armados ingresaron al supermercado Metro de la exclusiva urbanización San Eduardo, en Piura, y se apoderaron de más de 200 mil soles, producto de las ventas de las últimas semanas. Los hampones realizaron tres forados para ingresar al local.

El robo ocurrió a las 2:37 de la madrugada de ayer lunes, según consta en las imágenes de las cámaras de seguridad del supermercado Metro, ubicado en la manzana B, lote 17 A y B, exactamente en el cruce de las avenidas Chirichigno con Antonio Raimondi, en Piura.

Según la denuncia policial realizada por la administradora del supermercado, Blanca E.C.G. (46 años), los delincuentes realizaron un forado en la pared a una altura de tres metros en el ambiente de la panadería.

Tras ingresar, los delincuentes ayudados de combas, cinceles y otros instrumentos, ingresaron al ambiente del circuito de cajas, donde se encontraba una de las bóvedas la cual estaba rota de donde los hampones se apoderaron de aproximadamente S/200.000.

La policía constató que en la zona de liquidación había una ventana de vidrio totalmente trizada y que los delincuentes ingresaron por la parte posterior del local que colinda con un terreno que se encuentra inhabitado ubicado en la avenida Fortunato Chirichingno, manzana B, lote 17, el cual tiene una puerta de metal que fue encontrada abierta.

Las autoridades encontraron en una de las paredes otros tres forados, uno de 30 centímetros y los otros dos de una altura de 3 metros y medio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se encuentran en manos del personal de la sección de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes iniciaron las indagaciones para identificar a los delincuentes.