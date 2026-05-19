El médico, William Eduardo Seminario Girón, desde el penal de Piura, donde se encuentra internado con prisión preventiva por nueve meses como presunto autor intelectual de la muerte de su esposa, la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo, reiteró su inocencia y exigió justicia.

En un reportaje de un programa periodístico a nivel nacional, Seminario Girón aseguró una vez más ser inocente y que no existen pruebas suficientes que lo incriminen como el autor intelectual de la muerte de su esposa, tal como lo aseguran las primeras investigaciones y a las declaraciones de dos de sus coimputados.

“...pero bajo ningún sustento, por eso nunca me he escondido, nunca me he fugado, siempre he dado la cara. El que tiene la verdad a su lado no tiene porqué esconderse. y lo niego tajantemente, no hay nada que me vincule, solamente son sindicaciones, obviamente sin ninguna corroboración periférica, sin ningún chat, sin ningún video que realmente verifique las cosas como son, que no se dejen llevar por el tema mediático”, dijo.

Sus familiares también cuestionaron la labor de la policía y fiscalía. “Nosotros indignados y entristecidos por la falta de justicia de todo el país porque se volvió mediático de un momento a otro, sé que terceras personas con intereses particulares hicieron esto mediático, es muy conveniente para la fiscalía y PNP que realizó actos violentos contra mi hermano que al toque se resuelva el caso y sea él”, dijo Rebeca Seminario, hermana del médico.

Su madre, Gladys Girón, entre sollozos, aseguró que definitivamente debe haber una persona que ordenó el crimen, pero las autoridades deberían investigar. “Que se busque, que investiguen, no solo se van a limitar a decir el nombre de mi hijo, definitivamente debe salir la verdad, es injusto, solo se ha buscado un chivo expiatorio...solo se limitaron a decir él la mató y punto”, acotó.