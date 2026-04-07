La Gerencia Regional de Educación de La Libertad, a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Santiago de Chuco, implementó el Proyecto Educativo Local (PEL) en toda la provincia, iniciativa que ya viene siendo aplicada en las instituciones educativas para mejorar la calidad de los aprendizajes y responder a las necesidades del entorno.

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El PEL permite alinear los objetivos nacionales del sector Educación con las metas específicas de cada provincia, estableciendo una hoja de ruta clara sobre lo que se busca alcanzar a nivel local. Este instrumento ha sido elaborado en formato de libro, convirtiéndose en una herramienta clave para que docentes y autoridades comprendan la realidad de la provincia en aspectos como salud, economía, educación y agricultura.

Uno de los principales aportes del PEL es la inclusión de información estadística relevante, como los índices de anemia en la población escolar. Esto permite a los docentes entender mejor las dificultades de aprendizaje en estudiantes con problemas de desnutrición y adaptar sus estrategias pedagógicas para atender estas condiciones.

El Proyecto Educativo Regional de La Libertad 2022-2036 es el principal instrumento de gestión estratégica con lineamientos de política educativa regional elaborado en el marco del Proyecto Educativo Nacional y del Plan de Desarrollo Concertado Regional, con la participación democrática de la sociedad organizada.

César Vallejo presente

En el marco de la identidad cultural, la provincia desarrollará los días 8 y 9 de abril diversas actividades en homenaje al poeta universal César Vallejo. Entre ellas destaca la “Maratón de la Lectura”, que se realizará en la plaza de armas, donde estudiantes y docentes leerán sus obras, así como jornadas de declamación con participación de la comunidad.

Puya Raimondi

De igual manera, la Ugel Santiago de Chuco viene preparando a los estudiantes para el Festival Turístico Regional de la Puya Raimondi, que se celebrará en junio. A través de unidades didácticas y “aulas verdes”, los escolares expondrán productos relacionados con el Santuario de Calipuy, promoviendo el conocimiento, cuidado y valoración de esta emblemática especie.