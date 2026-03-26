Docentes, administrativos y personal de apoyo laborarán en siete distritos de la región.
Docentes, administrativos y personal de apoyo laborarán en siete distritos de la región.

La Gerencia Regional de Educación de (Grell) firmó un convenio interinstitucional con siete municipios de diversas provincias para la contratación de más de 50 profesionales entre docentes, administrativos y personal de apoyo.

La alianza permitirá que las municipalidades coadyuven en el proceso formativo de los estudiantes y beneficiará directamente a instituciones educativas e institutos superiores tecnológicos ubicados en los distritos de Pacasmayo, Mollepata, Usquil, Chilia, Julcán, Otuzco y Cachicadán, donde se busca fortalecer las condiciones de aprendizaje mediante una intervención articulada, precisó la Grell.

En ese marco, explicó, la municipalidad de Mollepata garantizará la dotación de personal administrativo y de limpieza, mientras que la de Usquil contratará docentes, asistentes pedagógicos y personal de servicio.

Asimismo, la municipalidad de Julcán asumirá el pago de remuneraciones de docentes y personal administrativo del Centro de Educación Técnico Productivo (CETPRO) Julcán, así como apoyo logístico y dotación de equipamiento para otras instituciones.

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