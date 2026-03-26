La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) firmó un convenio interinstitucional con siete municipios de diversas provincias para la contratación de más de 50 profesionales entre docentes, administrativos y personal de apoyo.

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La alianza permitirá que las municipalidades coadyuven en el proceso formativo de los estudiantes y beneficiará directamente a instituciones educativas e institutos superiores tecnológicos ubicados en los distritos de Pacasmayo, Mollepata, Usquil, Chilia, Julcán, Otuzco y Cachicadán, donde se busca fortalecer las condiciones de aprendizaje mediante una intervención articulada, precisó la Grell.

En ese marco, explicó, la municipalidad de Mollepata garantizará la dotación de personal administrativo y de limpieza, mientras que la de Usquil contratará docentes, asistentes pedagógicos y personal de servicio.

Asimismo, la municipalidad de Julcán asumirá el pago de remuneraciones de docentes y personal administrativo del Centro de Educación Técnico Productivo (CETPRO) Julcán, así como apoyo logístico y dotación de equipamiento para otras instituciones.