Los ciudadanos que fueron seleccionados, mediante sorteo, para ser miembros de mesa en las elecciones del 12 de abril podrán conocer todas sus funciones asistiendo a la primera de las dos jornadas de capacitación organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

VER MÁS: Trujillo: Contraloría advierte riesgos en atención de dengue y control de insumos en hospitales

La primera jornada se realizará este domingo 29 en locales cuya ubicación se encuentra en https://eg2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/. La segunda será el 5 de abril.

El miembro de mesa puede asistir a cualquiera de los locales, entre las 8 a. m. y la 1 p.m. En este lapso de tiempo los equipos de capacitación de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) desarrollarán varias sesiones de capacitación.