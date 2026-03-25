Podrán conocer las funciones que tendrá que cumplir el 12 de abril.
Podrán conocer las funciones que tendrá que cumplir el 12 de abril.

Los ciudadanos que fueron seleccionados, mediante sorteo, para ser miembros de mesa en las elecciones del 12 de abril podrán conocer todas sus funciones asistiendo a la primera de las dos jornadas de capacitación organizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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La primera jornada se realizará este domingo 29 en locales cuya ubicación se encuentra en https://eg2026.onpe.gob.pe/locales-de-votacion/. La segunda será el 5 de abril.

El miembro de mesa puede asistir a cualquiera de los locales, entre las 8 a. m. y la 1 p.m. En este lapso de tiempo los equipos de capacitación de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) desarrollarán varias sesiones de capacitación.

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