El Gobierno Regional La Libertad puso en marcha en Pacasmayo un proyecto de saneamiento que beneficiará a más de 35 mil personas.
La obra se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) y cuenta con el financiamiento de la empresa Cementos Pacasmayo S.A.A.
Entre sus principales componentes figura una moderna Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) compacta, equipada con sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa, capaces de garantizar agua segura y de calidad para miles de familias.
Aunque el plazo de ejecución es de nueve meses, existe el compromiso de acelerar los trabajos para que esta esperada obra, que ya despierta esperanza, se convierta en una realidad lo antes posible y se consolide como un referente en saneamiento en el norte del país.
En ese sentido, el gerente regional de Promoción de la Inversión Privada de La Libertad, Julio Chumacero, afirmó que en diciembre próximo se tendrá que inaugurar esta inversión del Gobierno Regional La Libertad.
“La empresa ejecutora en el mecanismo de Obras por Impuestos es elegida por la empresa financista no por el gobierno regional, en ese sentido, les pedimos que tal como dice el plazo, esperamos que en diciembre estemos inaugurando esta planta de agua potable para todo el distrito de Pacasmayo”, afirmó.
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