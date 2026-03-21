Los regidores Sandra Trujillo Marreros y Andrés Sánchez Esquivel coincidieron en sostener que no se puede considerar como un “error” el hecho de que Carlos Sánchez Caipo, gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), haya firmado resoluciones de alcaldía como burgomaestre encargado, cuando el alcalde Mario Reyna Rodríguez se encontraba de licencia en Estados Unidos.

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Anunciaron que para el martes 24 se ha convocado a una sesión de Concejo y se espera la presentación del gerente general Carlos Sánchez para que brinde una explicación sobre este tema; no obstante, adelantaron que es probable que se recomiende el cese de sus funciones.

Sandra Trujillo dijo que en este caso se configuraría la presunta comisión del delito de usurpación de funciones y la responsabilidad también alcanza al personal administrativo que le autorizó el uso del sello con el cargo de alcalde (e).

NO ES ERROR

La concejala señaló que no puede acreditarse al 100% el “error” en esta situación, pues los documentos (resoluciones) llevan estampados sellos con la firma de Carlos Sánchez como alcalde (e).

“Es una pena lo sucedido porque es un funcionario joven que le estaba poniendo ganas. No sé si lo han inducido al error, pero lo sucedido es grave. Y acá la responsabilidad también recaería en la persona que le autorizó el uso del sello”, manifestó Sandra Trujillo.

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ES GROSERO

En tanto, el regidor Andrés Sánchez indicó que se han vulnerado de manera “grosera” las normas que señalan claramente que en ausencia del alcalde el que debe reemplazarlo es el primer regidor.

“Yo no creo que fue por ignorancia que hayan colocado ese sello de alcalde encargado. Pienso que (Carlos Sánchez) ha querido pasar a la historia al decir que ha sido alcalde por unos días o una semana”, comentó el regidor.