La Policía Nacional del Perú (PNP) en la región La Libertad ha informado que las organizaciones criminales continúan reclutando adolescentes para “entrenarlos” y enviarlos a cometer una serie de delitos. La facilidad que tienen los cabecillas de estos grupos delincuenciales de encontrar a estos menores en las calles, es probable que tenga relación con una situación que ha revelado la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

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En efecto, REDES ha identificado que el 3.4% de los estudiantes liberteños de secundaria dejó de matricularse en 2024. Esto equivale a más de 6 mil adolescentes que sí estuvieron inscritos en 2023, pero que al año siguiente no se registraron en ningún colegio del país.

Los responsables del estudio aclaran que no se trata de un traslado a otra institución, sino de una salida del sistema educativo. Además, esta situación rara vez es temporal: entre quienes dejaron el colegio en secundaria entre 2013 y 2023, la gran mayoría (91%) no volvió a matricularse, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu).

NO CRECEN

La deserción escolar genera una pérdida directa de capital humano para La Libertad. Cada estudiante que abandona el sistema educativo antes de culminar el colegio reduce su probabilidad de acceder a empleos formales, de mayor productividad y mejores ingresos en el futuro. “En ese sentido, no es solo un problema educativo, sino también un freno al crecimiento regional”, explicó Franco Saito, economista de REDES.

Una de las trabas está en la propia oferta educativa. A diferencia de la primaria, la secundaria tiene menor presencia en La Libertad. Por cada cuatro colegios que brindan educación secundaria, existen cerca de nueve que ofrecen primaria. Incluso, en provincias como Otuzco, los colegios que brindan educación secundaria son tan solo la cuarta parte de los que brindan primaria.

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CAMINO INCORRECTO

Noa Díaz Uriarte, secretaria general del Sindicato de Trabajadores en la Educación La Libertad (Sitrell), dijo que en zonas rurales hay un sector mayoritario de estudiantes y padres de familia que no le dan importancia al tema académico y optan por actividades como la minería.

“En cuanto a Trujillo, por la falta de trabajo, muchos jóvenes abrazan grupos delincuenciales. Recordemos que la clase con menores recursos son más fáciles de ser desviados del camino correcto”, agregó.

Otro factor es la brecha en infraestructura en centros educativos. De los 2,000 colegios públicos que hay en La Libertad, el 70% presenta serios problemas. “Por ejemplo, no hay condiciones adecuadas para estudiantes que presenten alguna dificultad física”, agregó.

Díaz indicó que urge nuevos representantes en la política para que desde el Gobierno se tome la importancia que merece la educación en los adolescentes y jóvenes, a fin de cambiar el rumbo del país.

Cabe indicar que hoy inicia el Año Escolar 2026 en los colegios públicos de la región La Libertad.