El partido político Un Camino Diferente está en crisis. Arturo Fernández Bazán ingresó en el Jurado Electoral Especial de Trujillo una solicitud para autoexcluirse de las Elecciones Generales 2026 porque no consignó en su hoja de vida una sentencia vigente. También renunció a la agrupación política que lleva como símbolo el huaco.

Antes de tomar esta decisión, el denominado “Loco de Moche” hizo una transmisión en sus redes sociales en donde arremetió contra su hermana Rosario Fernández, a quien tildó de “desleal”.

El exalcalde de Trujillo se presentó la tarde de ayer en las oficinas del ente electoral para presentar sus escritos, aduciendo que con esto le pone fin a su etapa en ese partido. Además, exige que los candidatos a diputados y senadores no utilicen su imagen para impulsar sus campañas.

“Que se mate él (en referencia a Danilo Pinillos, secretario general del partido) y que se mate ella (por su hermana). Ahí está su partido, pero por favor no me mencionen, ya que yo no estoy en el partido y tampoco voy a ser títere de alguien que piensa ser presidente y ya se imagina con la banda presidencial”, dijo mientras ingresaba la documentación en el Jurado.

“Desleal”

Horas antes de renunciar a Un Camino Diferente, Arturo Fernández cuestionó a su hermana Rosario porque, según dijo, le confesó que de ganar las elecciones no cumpliría con lo acordado cuando se le inscribió como candidata a la presidencia: renunciar y entregarle la banda al exalcalde.

“Yo no sé qué le pasó a Charo Fernández, a mi hermana, cambio de parecer, ya no se iba a quitar la banda presidencial porque dice que es anticonstitucional. Eso que le crean sus amigos o los candidatos que se han arrodillado con ella”, acotó.

Cuestionó la decisión de su hermana porque, según dijo, él se ha encargado de hacer campañas en diferentes puntos del país. “He tenido que quedarme a dormir en la camioneta, quedarme hasta las 4 de la mañana arreglando el huaco mientras la desleal dormía”, afirmó.

Rosario Fernández aseguró ayer que a pesar de que su hermano pidió que no voten por los huacos, el partido continuará en campaña.

También negó que pretenda quedarse con la presidencia de Un Camino Diferente. Aseguró que le entregará ese cargo a su hermano, próximamente. “Yo ya me informé y estamos en un proceso difícil (por elecciones); pero si él puede gestionarlo de otra manera (el cambio de dirigentes), bienvenido sea”, indicó.