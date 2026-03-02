El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, informó que decidió retirarse de la campaña electoral en la que postulaba como candidato a la vicepresidencia por el partido Un Camino Diferente. La decisión se produjo después de que fuera excluido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), medida de la que, según afirmó, no fue notificado a tiempo por su propia organización política.

Fernández explicó que se enteró de la resolución del JNE varios días después de que esta fuera emitida, lo que le impidió presentar los recursos correspondientes dentro del plazo establecido. El anuncio lo realizó mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde acusó a integrantes de su partido de no haberle comunicado deliberadamente la decisión del organismo electoral.

Acusa traición dentro de su partido





Durante su pronunciamiento, el exburgomaestre sostuvo que dentro de Un Camino Diferente existieron personas que actuaron en su contra para sacarlo de la contienda. En esa línea, calificó de “judas” a quienes, según su versión, se beneficiaron de su exclusión y reflexionó sobre la naturaleza de la política al señalar que, en su experiencia, “si a un político no lo traicionan, no es político”.

El exalcalde también se refirió al momento en que fue notificada la resolución que anuló su candidatura y la manera en que se manejó la información al interior del partido. En su relato, cuestionó que no se le avisara de inmediato sobre el contenido de la decisión del JNE, pese a que esta ya había sido emitida con varios días de anticipación.

“La resolución no llegó hoy, sino hace cinco días. Lamentablemente, por oscuros intereses a mí no se me ha avisado. Caso contrario, yo hubiese seguido en la lucha apelando a las instancias.”, informó.

Según la versión de Fernández, la falta de comunicación no fue un simple descuido, sino parte de una estrategia interna para mantenerlo activo en la campaña a pesar de estar ya fuera del proceso electoral. El exalcalde consideró que hubo una intención premeditada de aprovechar su imagen mientras se concretaba su salida de la fórmula presidencial.

En su transmisión, describió lo que considera una maniobra interna para dejarlo fuera de carrera mientras continuaba haciendo proselitismo a favor de la organización. Desde su perspectiva, este comportamiento respondió a cálculos políticos de miembros del propio partido.

“Que me querían excluir y la persona o las personas, de una manera bastante diabólica, han pensado, han dicho: ‘Miren, que siga haciendo campaña, nosotros no hay que responder nada, no hay que avisarle nada a Arturo Fernández, así cuando lo excluyan ya no vamos a tener presidente, vicepresidente, primero, segundo vicepresidente, sino vamos a tener presidente y vicepresidente’.”, sostuvo.

Tras este episodio, Fernández afirmó que ya no forma parte de la conducción de Un Camino Diferente ni respalda a sus candidatos en la actual campaña electoral. En consecuencia, pidió expresamente que su nombre e imagen dejen de ser utilizados en propaganda política vinculada a dicha organización.

En posteriores mensajes difundidos en redes sociales, el exalcalde fue categórico al deslindar de la agrupación y de cualquier candidatura asociada a ella. En ese contexto, lanzó un mensaje directo a los postulantes del partido sobre el uso de su figura en la campaña.

“No voten por ninguno. No autorizo a que ni un solo candidato de Un Camino Diferente ponga mi foto en su publicidad, ni mencionen mi nombre. Si ustedes se creen los ganadores, ganen por su propio mérito.”, exhortó.

Antecedentes de excandidato

El exburgomaestre enfrenta además un complicado frente judicial por procesos de difamación que ya han derivado en sentencias en su contra. El 22 de septiembre de este año fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de difamación contra Julio Enrique Morillas Rodríguez, trabajador de la Municipalidad Provincial de Trujillo, a quien, según la demanda, habría agraviado mediante publicaciones en redes sociales.

La resolución emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo ordenó su internamiento en el penal El Milagro y el pago de una reparación civil de 20 mil soles. La defensa del exalcalde apeló el fallo y, desde entonces, Fernández permaneció en la clandestinidad hasta que recientemente reapareció públicamente para informar que se encontraba nuevamente en Trujillo.

El exalcalde de Trujillo también enfrentó un proceso anterior, relacionado con declaraciones contra una oficial de la Policía Nacional en la comisaría de Moche en 2019, se mantuvo inubicable durante varios meses antes de presentarse ante las autoridades judiciales.

El 18 de marzo del año pasado, tras alrededor de siete meses sin asistir a las citaciones, Fernández acudió finalmente a la Corte Superior de Justicia de La Libertad en Natasha Alta. En ese caso recibió una pena suspendida y la orden de pagar una reparación civil de 25 mil soles, lo que derivó en su suspensión del cargo de alcalde provincial de Trujillo.