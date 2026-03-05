La Contraloría General de la República informó ayer que ha advertido deficiencias en 35 instituciones educativas en la región La Libertad, a pocos días para el inicio del año escolar.

Según el organismo estatal, entre los problemas detectados destacan deficiencias en la infraestructura e insuficiencia de mobiliario, “condiciones que comprometen la salud, seguridad e integridad de la comunidad educativa”.

Las instituciones educativas que fueron visitadas se ubican en la jurisdicción de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) números 1 El Porvenir (7), 2 La Esperanza (4), 3 Trujillo Nor Oeste (4), 4 Trujillo Sur Este (6), así como de Pacasmayo (4), Virú (3), Gran Chimú (3) y Otuzco (4).

En estos planteles, personal de la Contraloría detectó “aulas con paredes, techos y pisos en mal estado; baños en condiciones deficientes, incluso sin diferenciación para hombres y mujeres o para docentes y estudiantes; losas deportivas y cercos perimétricos que requieren mantenimiento o sustitución; insuficiencia de mesas y sillas tanto para alumnos como para docentes; aulas inhabitables y ausencia de módulos prefabricados para reemplazarlos”.