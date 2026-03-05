A pocos días del inicio del año escolar, el órgano de control advirtió que halló deficiencias en 35 instituciones educativas fiscalizadas.
La Contraloría General de la República informó ayer que ha advertido deficiencias en 35 instituciones educativas en la región La Libertad, a pocos días para el inicio del año escolar.

Según el organismo estatal, entre los problemas detectados destacan deficiencias en la infraestructura e insuficiencia de mobiliario, “condiciones que comprometen la salud, seguridad e integridad de la comunidad educativa”.

Las instituciones educativas que fueron visitadas se ubican en la jurisdicción de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) números 1 El Porvenir (7), 2 La Esperanza (4), 3 Trujillo Nor Oeste (4), 4 Trujillo Sur Este (6), así como de Pacasmayo (4), Virú (3), Gran Chimú (3) y Otuzco (4).

En estos planteles, personal de la Contraloría detectó “aulas con paredes, techos y pisos en mal estado; baños en condiciones deficientes, incluso sin diferenciación para hombres y mujeres o para docentes y estudiantes; losas deportivas y cercos perimétricos que requieren mantenimiento o sustitución; insuficiencia de mesas y sillas tanto para alumnos como para docentes; aulas inhabitables y ausencia de módulos prefabricados para reemplazarlos”.

