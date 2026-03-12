Los profesores están en la mira de las organizaciones criminales. El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, denunció que extorsionadores estarían amenazando de muerte a docentes que laboran en algunas provincias de la región.

Inseguridad

El dirigente precisó que los hampones estarían exigiendo el pago de cupos para permitir que los maestros lleguen sin problemas a las instituciones educativas en donde les toca laborar a partir del 16 de marzo, día que inicia el año escolar.

“Ya ha habido amenazas en Ascope y Gran Chimú para que los docentes paguen cupos para que puedan transitar y llegar a sus instituciones educativas sin peligro, sin que los asaltantes, luego, les estén haciendo llegar mensajes a su WhatsApp con amenazas de muerte”, aseguró en RPP Trujillo.

Pinedo Esquivel dijo que el año pasado también evidenció esta problemática. Incluso, recordó que delincuentes balearon, en mayo de 2025, una combi que trasladaba a maestros a Julcán y producto de ello una profesora terminó herida. La víctima fue identificada como Eloísa Yessica Chávez Pérez, quien, según Sergio Pinedo, hasta ahora presenta problemas debido a ese ataque.

“Desde el anteaño pasado las autoridades conocen sobre el actuar delictivo. Las provincias de Gran Chimú, Ascope, Julcán, Otuzco y Virú son el foco de este tipo de incidentes. El año pasado, extorsionadores le dispararon a una combi ante el no pago de los dueños de la unidad y una maestra salió afectada con un proyectil que hasta el día de hoy lo tiene (alojado) en sus extremidades”, aseveró.