El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo Esquivel, reveló que los docentes asignados a la provincia de Virú tienen que pagar cupos para que los dejen dictar clases en las instituciones educativas de esa jurisdicción.

“Lo que me ha apenado bastante y he sentido impotencia es en Viru, la zona rural de Viru. Las docentes que nos han conversado nos han dicho que todos los colegas que van al interior están pagando cupos”, dijo en declaraciones al portal Macronorte.

El dirigente hizo hincapié en el caso de una profesora, que busca ser reasignada a otra zona porque recibe amenazas de muerte por negarse a pagar la extorsión.

“Hay una docente que ya no sabe qué hacer, ha querido reasignarse de Viru a la Ugel (Unidad de Gestión Educativa Local) 4 por extorsión y amenaza de muerte; pero la Ugel 4 no la ha atendido por regirse a sus protocolos que vienen desde el Ministerio de Educación, que dice que no está especificado que por amenazas de muerte podamos reasignar a la docente”, lamentó.

Sergio Pinedo también cuestionó la respuesta que da la Policía en la zona. Aseguró que varios docentes se han quejado porque cuando acuden a denunciar las amenazas los agentes les responderían que no se “hagan problemas y paguen nada más”.