Otra vez la Contraloría General de la República puso en evidencia que la Municipalidad Distrital de Huanchaco recepcionó una millonaria obra de mejoramiento vial sin que la empresa encargada de la ejecución subsane las observaciones que se habían hecho.

VER MÁS: Contraloría confirma mal estado de colegios en La Libertad

Las situaciones adversas halladas en el proyecto denominado “Creación del servicio de transitabilidad vial en las calles del sector I del asentamiento humano Las Lomas, distrito de Huanchaco”, fueron expuestas en el Informe de Hito de Control N° 004-2026-OCI/2048-SCC.

Los trabajos están valorizados en S/ 8,808,369.21 y estuvo a cargo del Consorcio Vial OTG.

OJO A LOS DETALLES

Según la Contraloría, tras inspeccionar la obra y contrastarla con las observaciones formuladas por el comité de recepción, se evidenció la persistencia de diversas deficiencias constructivas asociadas principalmente a porosidades, falta de resane y acabados deficientes en sardineles, veredas, rampas y elementos de concreto de diferentes calles intervenidas.

OBSTÁCULOS

Otra grave observación que hizo la comisión de control es que se verificó que diversos postes de concreto de alumbrado público y de telefonía están ubicados dentro de las veredas, que fueron ejecutadas por el propio contratista.

Los postes están instalados a 53, 54, y 55 centímetros de los muros de las casas, por lo que se encuentran “embebidos” dentro del área de circulación peatonal de las veredas, lo que reduce el ancho útil de tránsito e impide el libre desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Se ha pedido a la empresa contratista y a la Gerencia de Obras Públicas de la comuna de Huanchaco que insistan en la solicitud para que las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y telefonía reubiquen los postes.

MUY PRONTO

Contraloría también advirtió que la millonaria obra presenta defectos prematuros en elementos de concreto, juntas asfálticas y pintura de sardinel.

De la misma manera se identificó acumulación de agua en diversos sectores del pavimento proveniente de lluvias, situación que genera el riesgo que las estructuras del proyecto disminuyan su durabilidad.

Asimismo, se verificaron rampas de concreto deterioradas, martillos y tapas de buzón dañadas, y presencia de tuberías embebidas en veredas.

NOTIFICADO

Mediante Oficio N° 00089-2026, Contraloría notificó de estas observaciones al alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones.

Cabe indicar que hace dos semanas, la Contraloría hizo público el Informe de Hito de Control N°001-2026-OCU/2048, mediante el cual puso en evidencia una serie de situaciones adversas en la ejecución y supervisión de la obra “Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las vías locales del asentamiento Humano Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco”, cuyo presupuesto fue de S/ 13 millones.