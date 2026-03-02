Debido a la ola criminal que golpea a la región La Libertad, la ciudadanía exige a las autoridades políticas invertir en seguridad ciudadana, pero en ocasiones este tipo de obras no se ejecutan con la eficiencia que se requiere y terminan convirtiéndose en un problema que distrae a la gestión.

En efecto, según el Informe de Visita de Control N° 004-2026-OCI/2057-SVC, la Contraloría General de la República detectó cinco situaciones adversas en la obra: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana del distrito de Víctor Larco Herrera”, cuya inversión fue de S/ 6,239,964.06.

DETALLES

El objetivo del proyecto de inversión fue construir e implementar cinco Puestos de Auxilio Rápido (PAR) en los parques El Progreso, avenida Bolivia, El Golf, Elsa Salomón y Las Aguas.

Sin embargo, terminados los trabajos, el personal de Contraloría realizó una minuciosa inspección y detectó cinco situaciones adversas. Por ejemplo, se verificó que los PAR presentan deficiencias constructivas, pues su ejecución no se habría realizado conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico.

Además, se verificó que el equipamiento instalado en los PAR no estaba en operatividad. Esta situación compromete el cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto y la adecuada prestación del servicio de seguridad ciudadana.

En el PAR del parque el Progreso se observó que una banca para tres personas presentaba óxido, el teléfono para recepción no estaba instalado, una cerradura electromagnética estaba inoperativa y las dos pantallas LED no se encontraban funcionando. Varias de esas deficiencias se repetían en los otros puestos de emergencia.

Otro detalle que detectó Contraloría como una situación adversa fue verificar que tres de estos PAR ya eran utilizados por personal de serenazgo, a pesar que aún no se había formalizado la recepción de la obra. Esto podría alterar las condiciones bajo las cuales debe verificar su culminación.

La Contraloría también constató que el proyecto se ejecutó sin que la comuna de Víctor Larco Herrera cuente en su acervo documentario con el expediente técnico aprobado.

Sumado a ello, la municipalidad no registra información actualizada de la obra en el sistema de información de obras públicas (Infobras).