Las lluvias que se reportan en algunas zonas de La Libertad han originado la alerta de activación de 264 quebradas en las 12 provincias de la región, según información oficial del Ministerio del Ambiente (Minam).

Reporte

De acuerdo a la plataforma digital Geoquebradas del Minam, cinco provincias de la sierra liberteña son las que concentran la mayoría de desfiladeros con posibilidades de activación: Pataz tiene 67, Otuzco presenta 38, en Santiago de Chuco hay 30, en Sánchez Carrión existen 23 y en Bolívar hay 22.Luego le siguen Gran Chimú (20), Virú (19), Trujillo (15), Julcán (14), Ascope (10), Chepén (3) y Pacasmayo (3).

En el caso de la provincia de Trujillo, las quebradas en riesgo se ubican en Simbal (8), Poroto (3), Laredo (3) y Huanchaco (1).

La página web también precisa que existe probabilidad “alta” de que 102, de los 264 desfiladeros, puedan originar huaicos que perjudiquen a la población. En tanto, otras 162 quebradas registran un nivel “medio” de alerta.

Henry Jesús, especialista en vulnerabilidad y riesgos del Ministerio del Ambiente, indicó que “la posibilidad alta” significa que “en días anteriores ha venido lloviendo (en esa zona), talvez repetidamente, por lo tanto existe posibilidad de activación de quebradas y estas pueden producir huaicos, derrumbes y deslizamientos”. “Esta es una plataforma tecnológica desarrollada por el Ministerio del Ambiente que nos da información antes de que suceda la emergencia, por lo tanto, es información estratégica para la toma de decisiones de las autoridades”, dijo a RPP Trujillo.

El portal, además, permite estimar el impacto de dichos fenómenos naturales sobre la población, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, carreteras, pasivos ambientales y botaderos.

En ese sentido, precisa que en La Libertad unas 279,970 personas y 104,087 inmuebles podrían verse perjudicados por la activación de quebradas. Además, 4,525 kilómetros de vías estarían en riesgo de sufrir afectaciones.

El Minen también detalló que Geoquebradas integra información técnica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Asimismo, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Alerta

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, Hipólito Cruchaga, pidió a la población estar alerta a nuevos pronósticos de lluvias. Recordó que los registros históricos indican que los meses de marzo y abril son en donde ocurren precipitaciones de mayor intensidad en la región.

También confirmó que, hasta el momento, las provincias más golpeadas por aguaceros son Gran Chimú y Otuzco, en donde habría algunas vías interrumpidas.