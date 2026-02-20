El médico cirujano Gerardo Florián Gómez, quien el año 2024 fue intervenido conduciendo en presunto estado de ebriedad cuando se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Red Salud Trujillo, fue designado como nuevo titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, en calidad de funcionario de confianza, en reemplazo de la galena Cyntia Quesquén García.

El médico estuvo vinculado a otro caso bastante grave en el año 2021, pues cuando ejercía el cargo de director de la Red Salud de Bolívar fue acusado por una psicóloga que realizaba su Servicio Rural Urbano Marginal en Salud (Serums) por, supuestamente, someterla a actos de hostigamiento y acoso sexual.

PARA AFUERA

En el primer caso, el exgobernador de La Libertad César Acuña Peralta optó por cesarlo del cargo y en rueda de prensa declaró: “No permitiré este tipo de acciones porque dañan la reputación de la gestión regional”.

En el segundo caso, fue el otrora gobernador de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, el que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 093-2021-GRLL-GOB resolvió dar por concluida la designación de Gerardo Florián Gómez como director de la Red Salud Bolívar.

SE DEFIENDE

Ayer, en conferencia de prensa, Gerardo Florián Gómez aseguró que su legajo en relación a antecedentes policiales y penales “está limpio”.

“Si bien es cierto anteriormente me acusaron de haber manejado un vehículo que no me correspondía (presuntamente de un proveedor) y que estaba en estado de ebriedad, lamentablemente ese acto fue ‘sembrado’, y seré bastante claro. En esa caso me sometí al principio de oportunidad para evitar que se haga un proceso largo y lo que hoy en día ha pasado es que ese efectivo policial que me intervino está en la cárcel, porque más adelante cometió otros actos de ‘sembrar’ a las personas”, manifestó.

ARCHIVADO

En relación al segundo caso de presunto hostigamiento y acoso sexual, el hoy titular de la Geresa informó que la investigación se archivó por falta de pruebas en su contra. “Los funcionarios públicos estamos expuestos a diferentes denuncias, pero existe la presunción de inocencia y yo siempre me someto a las investigaciones”, acotó.

Sobre su nuevo cargo dijo que realizará un trabajo en equipo y profundamente humano, que se refleje en un mejor servicio para los pacientes. “No me temblará la mano para combatir la corrupción y sancionar drásticamente cualquier acto irregular que pudiera producirse”, advirtió.