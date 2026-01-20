Los puestos de control instalados en la provincia de Pataz para frenar el avance de la minería ilegal estarían vacíos desde el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto Poder reveló que los módulos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y del Gobierno Regional de La Libertad no estarían operando en Chagualito.

El dominical entrevistó a un funcionario de Migraciones que reveló que todos esos organismos dejaron sus labores el último día del año pasado porque se vencieron sus contratos. Desde entonces, el Estado no ha reactivado su presencia en la zona.

Otro punto que destaca el reportaje es que el número de efectivos del Ejército se redujo de 370 a 194, mientras que el de la Policía bajó de 284 a 84. La reducción se dio a pesar de que, la noche del 31 de diciembre último, asesinaron a tres personas dentro de un socavón del sector Papagayo.

El personal habría reducido porque expiró el Decreto de Urgencia 024-2025, que asignaba S/ 52 millones para fiscalizar la minería en Pataz. Ante esto, el Minem pasó de tener 18 trabajadores a cero; Sunat, de 29 a 5; Sutran, de 28 a cero; y Sucamec, de 17 a solo 3.

El ministro de Defensa, César Díaz, reconoció la falta de personal. Sin embargo, según le dijo a Cuarto Poder, “ya están llegando”.

Crímenes

En Pataz, en abril de 2025, delincuentes asesinaron a 13 trabajadores de seguridad de una mina. En este caso, un testigo con identidad reservada brindó a la Fiscalía información determinante para identificar a los autores de la masacre.

En sus declaraciones, dijo que trabajó para la organización criminal que tenía como cabecilla a Miguel Rodríguez, alias “Cuchillo”, preso en Colombia. Por ello, dio detalles del atentado y proporcionó las identidades de sus participantes. El testigo reconoció por voz y apariencia a alias “Goku”, “Liñán”, “Rojo”, “Chupa” y “Chacal”.

Hasta el momento, seis de los once presuntos implicados fueron detenidos. El testimonio del extrabajador fue clave para que se dictara la prisión preventiva de los capturados.