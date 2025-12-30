El expresidente regional José Murgia Zannier rompió su silencio luego de que el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) declarara improcedente su inscripción en la lista de candidatos al Senado por La Libertad del Partido Aprista Peruano (PAP).

De acuerdo con el órgano electoral, Murgia está impedido de participar en el proceso electoral de abril del otro año debido a que “no cumple con el requisito de ser peruano de nacimiento”, tal como lo estable el artículo 112 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Posición

La exautoridad de La Libertad reconoció haber nacido en Cochabamba, Bolivia —situación que siempre ha sido pública—, pero aclaró que su padre, Aquiles Murgia Mengarda, lo inscribió en el registro de peruanos nacidos en el extranjero en el año 1949, cuando él tenía, según su partida de nacimiento, 12 años de edad.

Tras ello, agregó el también exalcalde provincial de Trujillo, “el Ministerio de Relaciones Exteriores me dio mi certificado de ser peruano de nacimiento”. “Soy reconocido como peruano de nacimiento”, recalcó Murgia en una entrevista con N60.

“Yo tengo DNI y para obtener ese DNI tengo que haber acreditado ser peruano de nacimiento. ¿Cómo lo acredito? Con ese documento que lo solicito en 1949 a través de mi papá y me lo entregan en 1950 [1957], en el Ministerio de Relaciones Exteriores”, agregó.

En esa misma línea, Murgia enfatizó también que “yo no soy boliviano, soy peruano desde que nací porque mi padre era peruano”.

Durante la entrevista, el también exministro de Transportes en el primer gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) señaló además que el artículo 7 de la Ley 32421 dice que “son peruanos de nacimiento los hijos de peruanos nacidos en el extranjero y que fueron registrados en el Consulado”.

Confía

La resolución del JEET fue notificada a Murgia Zannier la noche del último sábado y le da tres días de plazo para presentar su apelación. “Estoy en el plazo”, señaló.

Para el ingeniero, la resolución emitida por el ente electoral obedecería a un error cometido por la alta carga laboral que tienen sus integrantes en estas fechas. Por ello, aseveró, confía en que finalmente le darán la razón y podrá postular a la Cámara de Senados por La Libertad en los comicios de 2026.

“Hay que confiar en el Jurado. [...] Tenemos que cambiar de chip”, manifestó.