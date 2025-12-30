El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, destacó y reconoció el valor de los precursores de la patria durante su discurso por el 205 aniversario de independencia de la capital liberteña del yugo español.

La autoridad edil dijo que estos precursores pusieron en riesgo no solo su libertad, sino también su vida, la de su familia y patrimonio por defender la causa libertaria.

Reconocimiento

“Escuchar la narración de los hechos históricos es impresionante. Es complicado subvertir a un régimen y sobre todo a un régimen de aquel entonces que no brindaba las garantías mínimas para poder defenderte”, expresó Reyna en el palacio edil.

El discurso de orden estuvo a cargo del historiador y profesor de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Frank Díaz Pretel, quien recordó los hechos que llevaron a la declaratoria de nuestra independencia.

Para Reyna, “tuvo que haber sido una escena dramática y difícil subvertirse al régimen hegemónico español [...] por una nueva causa, una nueva bandera, un nuevo sueño, el sueño de ser independiente, seguramente imbuidos por las corrientes libertadoras de otros países de América o por la corriente del nuevo pensamiento”.

Actualmente, Trujillo es azotada por una ola de violencia que va dejando casi cien homicidios este 2025 y que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad ciudadana desde febrero del año pasado. A ello se suma una serie de cuestionamientos a las autoridades ediles por mantener una ciudad sucia, desordenada y que tampoco puede luchar contra el comercio informal y otros problemas.

Pese a ello, Mario Reyna dijo que Dios permita que “mañana más tarde se hable de una ciudad que no solo dio su grito de independencia, sino que también aprendió de sus errores, de sus prejuicios y aprendió a entenderse y a ser mucho más humana”.

“Trujillo fue grande desde fundación, fue grande por su independencia y seguirá siendo grande por el esfuerzo de todos nosotros y todas nuestras generaciones”, refirió.