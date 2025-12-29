Trujillo celebrará hoy sus 205 años de independencia. En esta fecha conmemorativa se recuerda cuando José Bernardo de Tagle -marqués de Torre Tagle-, desde la plaza de armas de esta ciudad, dio el primer grito libertario del país.

Las actividades conmemorativas inician a las 7:30 a.m., que las autoridades e invitados especiales se reunirán en el Palacio Municipal. A las 8.00 a.m. se realizará el izamiento de los pabellones nacional, regional y de la ciudad en la plaza de armas, en donde habrá un desfile cívico militar.

A las 9:00 a.m. será la Misa Te Deum en la Basílica Menor de la Catedral de Trujillo y a las 10:00 a.m. se desarrollará la sesión solemne del Honorable Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en el Salón Consistorial del Palacio Municipal.

El historiador de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Frank Díaz Pretel, durante el discurso de orden, hará una remembranza de los principales hechos que conllevaron a la declaratoria de la independencia. En tanto, el regidor provincial Jorge Tam Chávez leerá el acta con la declaratoria de la independencia.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, confirmó que, a partir de las 2 de la tarde, se desarrollará el “Trujillo 29 Live, Música y Libertad en Vivo”, en el estadio Mansiche. En este evento participarán Armonía 10, Amaya Hermanos, entre otras agrupaciones y orquestas locales.