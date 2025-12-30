Luego del sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del último sábado a 67 kilómetros al oeste de la costa de Chimbote, en la región Áncash, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reveló que tiene identificadas cuatro zonas críticas por peligros geológicos en la región La Libertad.

Informe

Según los estudios técnicos realizados por este organismo público especializado, estas áreas se ubican en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1), y podrían reactivarse como consecuencia de un nuevo movimiento sísmico y generar procesos como caídas de rocas, derrumbes u otros fenómenos asociados.

No obstante, el Ingemmet aclaró que estas zonas fueron identificadas a partir de estudios realizados en los años 2009 y 2012, “los cuales vienen siendo actualizados de forma permanente y contienen recomendaciones técnicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno”.

Consultado sobre esta situación el jefe del Instituto de Defensa Civil en La Libertad, Hipólito Cruchaga Mercedes, indicó que, no obstante, debe haber más zonas en la misma situación en este departamento, pues el Ingemmet realiza de forma permanente estos estudios por iniciativa propia o a pedido de las mismas municipalidades.

Escenario

De acuerdo con los reportes de las entidades correspondientes, el sismo dejó en La Libertad nueve heridos y una docena de inmuebles afectados, entre ellos una iglesia, un colegio y el Hospital Belén de Trujillo, cuya antigüedad es de 474 años.

Para Hipólito Cruchaga, un movimiento telúrico de la misma magnitud y más cerca a la costa de Virú o Trujillo hubiera sido “catastrófico”, pues, además, seguimos teniendo una sociedad que no está preparada para este tipo de eventos.

“Exactamente lo que proponemos en los simulacros se ha presentado en el sismo [del sábado]. No corras, y todo el mundo corrió; no entres en pánico, y la mayoría entró en pánico. Y es ahí donde se provocan los heridos, los muertos. [...] Continuamos siendo una ciudad, una región, un país que no están preparados. Estos peligros naturales pueden transformarse en desastres si es que no nos preparamos”, manifestó.

Cruchaga indicó también que la población no debería sorprenderse por los constantes movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional, ya que el Perú es un país altamente sísmico. “Nuestro país fue sísmico, es sísmico y será sísmico”, enfatizó.

Frente a este escenario, el jefe de Indeci en La Libertad dijo que no hay otra alternativa que estar “bien preparados”. “El padre de familia responsable debería estar practicando en su casa, con sus hijos y su familia en general cómo actuar ante un evento de esta naturaleza”, aseveró.