Los liberteños vivieron momentos de pánico la noche del sábado. Un movimiento telúrico de magnitud 6.0, cuyo epicentro se localizó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash, remeció a las 12 provincias de la región La Libertad, dejando nueve heridos y una docena de inmuebles afectados, entre ellos una iglesia, un colegio y el Hospital Belén de Trujillo.

Reporte

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad, Hipólito Cruchaga, confirmó que el sismo se sintió “severamente” en la región por la cercanía a la ciudad de Chimbote.

En ese sentido, dijo que el primer reporte daba cuenta de, al menos, 12 viviendas afectadas por el movimiento telúrico.

“En Virú, hemos tenido algunas casas y paredes que se han desplomado por el material rústico y tenemos una persona herida, que ha sido trasladada al centro de salud. En Trujillo, en La Esperanza, una persona quedó atrapada por material de techo precario y hubo algunas otras afectaciones”, detalló.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional confirmó que en la provincia de Virú hubo ocho heridos.

La primera persona lesionada se reportó en el sector Nuevo Chao, quien fue afectada por el colapso de la pared de su vivienda. Asimismo, en el sector Los Incas, una mujer fue atendida en el centro de salud Puente Chao tras sufrir lesiones; mientras que en el sector Tanguche otras cuatro personas resultaron heridas.

En tanto, en el distrito de Virú se reportaron dos personas con golpes: una en el sector California y otra en Chanquin.

En la intersección de las calles Libertad con Ramón Castilla, asimismo, el tercer piso de una vivienda colapsó, mientras que en la calle Jorge Chávez el temblor provocó que un tanque de agua cayera sobre el alumbrado público, provocando la suspensión del servicio eléctrico.

En la provincia de Trujillo, asimismo, el colapso del techo rústico de una vivienda situada en la calle Bernardo Ohiggins del distrito de La Esperanza dejó a un adulto mayor herido. Fue necesaria la intervención de la Policía y los Bomberos para rescatar al afectado.

Asimismo, en el distrito de Alto Trujillo el sismo originó que una pared se desplomara en el barrio 5 A; mientras que en el puerto de Salaverry se registraron derrumbes de rocas.

En el Hospital Belén de Trujillo, igualmente, las paredes sufrieron rajaduras, lo que originó que se despejen algunas áreas.

En la provincia de Santiago de Chuco, en tanto, se reportó el desprendimiento del tarrajeo de la iglesia principal. También se reportó la caída de calaminas de viviendas en Calipuy. En Julcán, asimismo, una institución educativa del distrito de Huaso reportó daños en su infraestructura.

El jefe de Indeci, Hipólito Cruchaga, pidió a la población mantenerse alerta y tener a la mano su mochila de emergencia.