El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que las autoridades locales y regionales activaron de manera inmediata los protocolos de respuesta tras el sismo registrado la noche del viernes 27 de diciembre, a las 21:51 horas, el cual fue percibido en diversas provincias de la región.

VER MÁS: Gore La Libertad entregó 80 motocicletas para fortalecer el trabajo de la Policía

El movimiento telúrico, de magnitud 6.0, tuvo su epicentro a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la región Áncash, y se registró a una profundidad de 52 kilómetros.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmó que el evento no genera tsunami en el litoral peruano, descartando riesgos adicionales para la población costera, pese a las réplicas registradas.

De acuerdo con el reporte preliminar del COER La Libertad, hasta el momento se han registrado siete viviendas afectadas y tres personas heridas, además de otros daños materiales en los distritos de La Esperanza, Chao, Virú, Salaverry, Alto Trujillo y Santiago de Chuco de la región La Libertad.

Las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios distritales continúan desplegadas en campo realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), a fin de contar con información actualizada que permita orientar adecuadamente la atención las zonas afectadas.

El Gobierno Regional de La Libertad, a través del COER, mantiene el monitoreo permanente de la situación, coordina acciones con las autoridades regionales y locales, y exhorta a los gobiernos locales a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia, priorizando la seguridad y tranquilidad de la población.