Durante un operativo denominado “No Más Extorsiones” que fue ejecutado por las fuerzas combinadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se logró la captura de un presunto extorsionador en el asentamiento humano Túpac Amaru III Etapa, en el distrito de El Porvenir.

De acuerdo a la información policial, el detenido fue identificado como Willy Quispe Colmenares (29), a quien se le encontró dos cartuchos de dinamita que, presuntamente, usaba para atemorizar a sus ocasionales víctimas.

Cuando la Policía revisó los antecedentes del detenido, verificó que registra denuncias por presuntas agresiones físicas y psicológicas.

Debido a la dinamita que se le encontró fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo.