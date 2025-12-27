A la altura del kilómetro 485 de la Carretera Panamericana Norte (CPN) en la zona conocida como óvalo Tanguche, en la provincia de Virú, la Policía de Carreteras (Polcar) intervino un vehículo en el que dos sujetos transportaban 21 kilos de marihuana camuflados entre sacos de maíz.

De acuerdo a la versión policial, a las 6 de la tarde del último viernes se ejecutaba un operativo en ese tramo de la vía nacional, cuando notaron la actitud sospechosa del chofer y el copiloto del auto de placa B7C-161, quienes en todo momento trataron de escabullirse al control.

Sin embargo, tras ordenarles que se orillen a un costado de la carretera, los agentes del orden revisaron el vehículo y notaron que llevaban varios sacos de maíz, pero al revisar con más detenimiento notaron que dentro de los sacos habían camuflado 10 paquetes ovoides forrados con plástico que contenían marihuana.

Según las diligencias preliminares la marihuana tenía como destino Chimbote, en la región Áncash.

Los intervenidos que fueron identificados Edsel Guevara Rodríguez (22) y Luis Guevara Sanidagua (31) quedaron a disposición de las autoridades para las diligencias de ley