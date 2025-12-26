Un incendio se produjo la mañana del último jueves en un almacén de reciclaje en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.

Debido al material altamente inflamable que se acumulaba en el lugar, el fuego se propagó en cuestión de segundos en todo el local.

Como no se podía esperar a los bomberos, agentes de seguridad ciudadana de la comuna de Chao y vecinos tuvieron que actuar rápido para poder sofocar las llamas con baldes de agua y arena.

El temor era que el fuego alcance las instalaciones del mercado El Ruedo, lo que hubiera sido más grave.