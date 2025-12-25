La Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció a 12 años y 6 meses de prisión a una persona detenida por asesinar a un joven en el distrito de Alto Trujillo, el pasado 21 de diciembre.

El condenado fue identificado como Yorlin Rojas Chávez (21), quien, además, deberá pagar una reparación civil de 150 mil soles a favor de los familiares de su víctima, Freysen Samuel Ramos Cortez (26).

El caso estuvo a cargo del fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Flagrancia Delictiva, John Tarazona Grandez, quien durante la audiencia brindó elementos probatorios que corroboraron que Yorlin Rojas le disparó a quemarropa a su víctima, durante una gresca.

El representante del Ministerio Público, asimismo, logró que se condene con 1 año y 8 meses de pena suspendida a Joel Chávez Vásquez, por el delito de encubrimiento real.

El caso

Este homicidio ocurrió en el frontis de una bodega situada en al barrio 7 B del distrito Alto Trujillo. Según informó la Policía, un grupo de jóvenes tomaba licor en ese lugar cuando, de pronto, discutieron e iniciaron una gresca que terminó a balazos.

En el tiroteo falleció Freysen Ramos, mientras que Juan Carlos Culqui Cóndor (46) resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud.

La captura de los autores de este asesinato se dio gracias a los drones de la Región Policial La Libertad, que sobrevolaban esa zona y lograron seguir a los involucrados del crimen.